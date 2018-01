Diego Hypolito conquista o ouro no solo em Cottbus O brasileiro Diego Hypolito conquistou a medalha de ouro na prova de solo da Copa do Mundo de Cottbus de ginástica, na Alemanha, ao conseguir nota 15,700 com sua apresentação. Diego foi o quarto ginasta a se apresentar e entrou pressionado pela apresentação do canadense Brendan O´Neal, que havia conseguido nota 15,425 na primeira apresentação do dia. Seu desempenho, no entanto, foi muito superior, mostrando exercícios diferentes em relação à última etapa da Copa do Mundo, em Lyon, na França, quando ficou com a medalha de prata. O romeno Marian Dragulescu, ouro nessa etapa, não participou da prova deste sábado, o que tornou a missão de Hypolito em busca do ouro menos difícil. O húngaro Robert Gal sentiu uma lesão na perna esquerda durante sua apresentação e não conseguiu completar a prova. Domingo, Diego Hypolito volta a competir na final da prova de salto. A classificação final da prova de solo: 1.º - Diego Hypolito (BRA), 15,700 2.º - Brendan O´Neal (CAN), 15,425 3.º - Ievgenii Bogonosiuk (UCR), 15,325 4.º - Takuya Nakase (JAP), 15,175 5.º - Fabian Hambürchen (ALE), 15,150 6.º - Stepan Gorbachev (CAZ), 14,825 7.º - Tomas Gonzalez (CHI), 14,500 8.º - Robert Gal (HUN)* *Não completou a prova por sentir uma contusão.