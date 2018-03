Diego Hypólito conquista ouro inédito O ginasta brasileiro Diego Hypólito conquistou neste sábado de manhã, a medalha de ouro na prova de solo da etapa do Rio de Janeiro da Copa do Mundo de Ginástica. Esta foi a primeira medalha de ouro da ginastica masculina do Brasil em copas do mundo. Diego estava entusiasmado com o resultado. ?Eu acho que foi Deus quem me iluminou?, dizia ele que dedicou a medalha para a mãe, Geni. O brasileiro ficou com o ouro ao fazer a média de 9.713 pontos. A medalha de prata foi para o norte-americano Morgan Hamm e o bronze para o búlgaro Iordan Ioutchev. No Feminino, Daiane dos Santos foi quarta colocada na prova de salto e Daniele Hypólito ficou na quinta posição. Esta prova foi vencida pela uzbeque Oksana Chusovitina.