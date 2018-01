Diego Hypólito consegue realizar salto e fatura ouro O ginasta brasileiro Diego Hypólito conseguiu neste sábado confirmar o favoritismo e garantiu a medalha de ouro no solo na Super Final da Copa do Mundo de Ginástica Artística, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo (SP). Ele conseguiu a melhor nota do dia (16.050) graças ao seu salto, o Hypólito (um duplo twist carpado com pirueta), que foi homologado pela Federação Internacional de Ginástica (FIG). Foi a primeira vez que ele utilizou este salto em uma competição internacional. E a primeira vez que deu certo, pois na vez anterior ele machucou o tornozelo, no Campeonato Brasileiro deste ano. Diego Hypólito, bastante feliz, não escondeu o alívio. "A série é muito criativa e foi bastante difícil. Mas agora é continuar trabalhando porque tem mais e o ano que vem tem o Pan", disse. Para ser campeão, o ginasta brasileiro superou seis concorrentes e ficou à frente de dois canadenses: Kyle Shewfelt, que foi campeão olímpico em Atenas 2004, ficou com o prata, e Brandon O´Neill, que faturou a medalha de bronze.