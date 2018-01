Diego Hypólito disputa torneio no PR Diego Hypólito será o destaque do Campeonato Brasileiro Juvenil de Ginástica Artística, em Londrina (PR). A competição, entre sexta e domingo, reúne 59 ginastas de 19 clubes e oito Estados. Diego, medalha de prata por equipes e no salto no Pan-Americano de São Domingos, prepara-se para a disputa da Copa do Mundo na Alemanha, em novembro.