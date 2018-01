Diego Hypólito e Laís Souza vão à final em Cottbus O Brasil já garantiu presença em duas finais da etapa de Cottbus da Copa do Mundo de ginástica, durante a primeira parte das eliminatórias, realizada no início da tarde desta sexta-feira, na Alemanha. No solo masculino, Diego Hypólito foi o primeiro colocado, com 15,600 pontos. Por pouco o País não classificou dois ginastas para essa final: Luiz Augusto dos Anjos foi o décimo colocado, com 14,200 pontos - apenas os oito melhores vão à final, que será realizada neste sábado, a partir das 9h, com transmissão do SporTV. Diego conquistou a prata no solo na semana passada, na etapa de Lyon, na França. O vencedor foi o romeno Marian Dragulescu, que não disputa essa prova na Alemanha. Entre as mulheres, Laís Souza garantiu vaga no salto sobre o cavalo, com a quarta melhor nota da eliminatória: 14,400 como média dos dois saltos. A melhor foi a uzbeque Oksana Chousovitina, com 14,700 pontos, seguida da norte-americana Jana Bieger, com 14,500, e da checa Jana Momrskova, com 14,425. A final também será neste sábado. Pela manhã, Laís disputou também as barras assimétricas, mas ficou longe da final: foi apenas a 22ª colocada, com 12,550 pontos. No cavalo com alças masculino, Luiz Augusto dos Anjos ficou em 30.º e último lugar, com 11,800 pontos. Nesta sexta, a partir das 16h30, serão disputadas as eliminatórias de mais cinco provas: salto sobre o cavalo, barra fixa e barras paralelas, no masculino; e solo e trave, no feminino.