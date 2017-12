Diego Hypólito é ouro na Copa do Mundo O ginasta brasileiro Diego Hypólito conquistou neste sábado a medalha de ouro na categoria solo na Copa do Mundo de Ginástica, que está sendo disputada em Ghent, na Bélgica. Diego conquistou a competição graças a nota 9.737. Em segundo lugar ficou Ioan Sicu, da Romênia, com 9.700, e na terceira posição ficou Jeffrey Wammes, da Holanda, com 9.587. Com esta conquista, Diego Hypólito se classificou para a grande final da Copa do Mundo que será disputada em Birmingham, na Inglaterra.