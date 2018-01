Diego Hypólito fatura prata no solo e bronze no salto O brasileiro Diego Hypólito faturou a medalha de prata na prova do solo da etapa de Lyon, na França, da Copa do Mundo de ginástica artística. Favorito por ter sido o primeiro colocado nas eliminatórias, ele fez 15.525 pontos e ficou atrás do romeno Marian Dragulescu, com 15.725. Diego já havia faturado a medalha de bronze na prova de salto, ao garantir 16.125 pontos. O ouro ficou novamente com Dragulescu (16.587), e a prata com o ucraniano Andriy Isayev (16.132). Na final da prova feminina do salto, a brasileira Laís de Souza terminou na sexta posição. Este texto foi atualizado às 11h10