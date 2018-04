Diego Hypolito faz sua melhor nota no solo O bicampeão mundial Diego Hypolito conquistou ontem sua melhor nota no solo (16,200), ao se apresentar em Zurique, na final da Copa Suíça. Ele e sua irmã Daniele Hypolito ficaram com a quarta colocação na classificação final das duplas, somando 28,950 pontos. A medalha de ouro foi para a dupla romena Steliana Nistor e Flavius Koczi, com 31,100 pontos.