Diego Hypólito nega que tenha uma torção no tornozelo Diego Hypólito desmentiu nesta quarta que terá de ficar três semanas parado devido a torção no tornozelo esquerdo - que sofreu no último domingo, durante o Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística. O campeão mundial de solo participou do programa Pânico, da rádio Jovem Pan FM. ?Estou treinando normalmente, apesar de doer um pouquinho. Estou totalmente focado no Mundial da Dinamarca (em Aarhus), que será em outubro. Mas não é verdade que estou parado?, diz Diego. O ginasta torceu o tornozelo esquerdo no último domingo, quando tentava executar um movimento que preparou para o Mundial e que, se for aprovado, levará o nome de Hypólito. ?É um duplo twist carpado - que hoje se chama Dos Santos por causa da Daiane -, com uma pirueta. Já o faço desde o ano passado e vou apresentar no Mundial?, assinala o ginasta, que está treinando no Flamengo. ?São cerca de sete horas por dia no ginásio. Se não tiver determinação, nem adianta tentar ser ginasta.?