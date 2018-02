Diego Hypólito tenta executar novo movimento neste sábado Diego Hypólito tenta executar neste sábado pela primeira vez o movimento Hypólito II na prova de solo - um duplo twist carpado com pirueta no segundo mortal. Além do solo, o brasileiro competirá em outros dois aparelhos, salto e argolas, na etapa de Paris, a primeira da temporada da Copa do Mundo de Ginástica Artística. Além de Diego, o Brasil será representado por Caio Costa, Victor Rosa, Mosiah Rodrigues, Jade Barbosa e Juliana Chaves. Neste sábado haverá as eliminatórias de todos os aparelhos. No domingo, as finais, com SporTV, das 6h30 às 10h30. A nova acrobacia de Diego é muito parecida com a que foi executada por ele na Super Final da Copa do Mundo, em dezembro, quando o ?Hypólito? atingiu o grau máximo de dificuldade e foi homologado no Código da Federação Internacional de Ginástica (FIG). ?É quase o mesmo movimento, só que com as pernas flexionadas?, disse o brasileiro, que terá pela frente o romeno Marian Dragulescu, campeão mundial e olímpico no solo.