Diego Hypólito termina em quinto no salto no Mundial O brasileiro Diego Hypólito ficou neste sábado em quinto lugar na final da prova do salto do Mundial de ginástica artística, que está sendo disputado em Aarhus, na Dinamarca. Ele teve pontuação de 15.662. A medalha de ouro ficou o romeno Madrian Dragulescu, com 16.487. Dmitri Kaspiarovich, da Bulgária, conquistou a prata e o alemão Fabian Hambuechen foi bronze. O Brasil ainda tem duas chances de faturar medalhas em Aarhus: Laís de Souza e Daiane dos Santos disputam a final do solo, ainda neste sábado. A única medalha brasileira, por enquanto, foi a de prata de Diego Hypólito no solo.