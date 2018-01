Diego Hypólito volta para o Brasil preocupado com lesão Depois de conquistar a medalha de ouro nos exercícios de solo na etapa chinesa da Copa do Mundo, Diego Hypólito desembarca na manhã desta terça-feira, no Aeroporto Internacional Tom Jobim acompanhado por sua irmã, a também ginasta Daniele. Ao chegar, a principal preocupação do atleta será a de realizar exames para saber a gravidade da nova contusão no tornozelo esquerdo. A princípio, Diego informou a seu técnico, Renato Araújo, que a contusão não teria relação com a fratura que o tirou por aproximadamente cinco meses das competições. O ginasta ainda ressaltou que o tornozelo esquerdo aparenta estar inchado, o que pode ter sido provocado pela nova série no solo, em que assegurou no sábado a sua segunda medalha de ouro neste ano. A primeira foi em Cottbus, Alemanha. Até por causa do inchaço no tornozelo, Diego obteve somente a quinta e oitava colocações nas outras finais que disputou na China, salto e paralela, respectivamente, no domingo. Já sua irmã, Daniele Hypólito, saiu desta etapa sem medalhas. No sábado, foi a sétima nas paralelas, e no domingo terminou no quarto lugar no solo.