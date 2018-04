Diego marca e Werder persegue o Bayern Um gol de pênalti do brasileiro Diego e outro de Mosquera garantiram a vitória sobre o Energie Cottbus por 2 a 0 do Werder Bremen, que se manteve na perseguição ao líder do Campeonato Alemão, o Bayern. O time de Munique tem 31 pontos, um a mais que o Werder, após vencer o Wolfsburgo por 2 a 1 (gols de Klose e Ribery). Hoje o Hamburgo (30) recebe o Hansa.