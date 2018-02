Diego Souza entra na lista de reforços O Santos também entrou na disputa para contratar o meia Diego Souza, do Benfica. A diretoria santista poderia trazer o jogador, que atuou no Grêmio, com o dinheiro da venda do lateral Kléber para o Valência - negociação em andamento e que poderia render R$ 18 milhões ao time da Baixada.