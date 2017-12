Diferença entre Mauresmo e Sharapova cai para 15 pontos A briga pela liderança do ranking mundial de tênis da WTA está cada vez mais embolada. Na lista divulgada nesta segunda-feira, a vantagem da líder, a francesa Amelie Mauresmo, para a segunda colocada, a russa Maria Sharapova, caiu de 209 para apenas 15 pontos. No entanto, a decisão de quem terminará a temporada em primeiro lugar no ranking acontecerá durante a disputa do Masters Cup, evento que reunirá as oito melhores tenistas do ano e que será disputado em Madri, a partir desta terça-feira. Atual campeã, Mauresmo, que tem 3.547 pontos na WTA, precisará vencer a competição e torcer para Sharapova não chegar às semifinais. Além disso, a francesa precisa que a belga Justine Henin-Hardenne, atualmente em terceira no ranking da WTA, acabe na última posição de sua chave. Por sua vez, Sharapova, campeã da edição de 2004, terá de chegar à final e torcer para Henin não alcançar a fase semifinal. Já a belga, que não participou da última edição do Masters Cup, garantirá a primeira posição se Sharapova não alcançar às semifinais, independente de sua colocação no evento. A chave amarela é composta por Mauresmo, Henin, Nadia Petrova (RUS) e Martina Hingis (SUI). Já na chave vermelha aparecem Sharapova, Svetlana Kuznetsova (RUS), Kim Clijsters (BEL) e Elena Dementieva (RUS). Três partidas abrem a competição nesta terça-feira: Mauresmo x Petrova; Sharapova x Dementieva e Henin x Hingis.