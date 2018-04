Dilma, Neymar e Kaká exaltam Medina após o título mundial

A espera foi longa, mas o Brasil conseguiu chegar ao topo do surfe. Aos 20 anos, Gabriel Medina fez história ao conquistar o título mundial em Pipeline, no Havaí. A conquista deu-se antes mesmo do surfista entrar no mar para a disputa válida pelas quartas de final. Após a conquista, craques do futebol, do próprio surfe, além da presidente Dilma Rousseff, exaltaram o feito conquistado pelo novo astro do esporte brasileiro.

Pelo Twitter, a presidente ressaltou que Medina é o primeiro brasileiro a alcançar a feito. "Parabéns ao Gabriel Medina, o primeiro campeão mundial de surfe! Orgulho do Brasil!", disse.

Neymar postou uma foto com Medina e parabenizou o jovem de Maresias. "O melhor do mundo! Tô feliz demais por você. Parabéns! Que Deus continue te fazendo brilhar...", escreveu o camisa 10 da seleção brasileira.´

O meia Kaká, por sua vez, praticamente repetiu as palavras de Neymar ao parabenizar Medina. "É campeão!! Parabéns, que Deus te abençoe sempre", disse o jogador do Orlando City.

O Corinthians também publicou uma foto do atleta. Nela, Medina segura a camisa do clube. Já a surfista de ondas gigantes, Maya Gabeira, se disse orgulhosa com o título conquistado pelo brasileiro nas praias do Havaí.