Dimas Mattos sofre acidente e está fora do Rally Dakar O estreante piloto de moto Dimas Mattos sofreu uma queda na etapa desta quinta-feira do Rally Dakar, entre Ayoûn el Atrôus (Mauritânia) e Kayes (Mali). Mattos chegou ao acampamento da organização em Kayes após o resgate de helicóptero. Ele sofreu um corte profundo na coxa direita, mas que não chegou a atingir nenhuma artéria. O piloto levou alguns pontos no local, e ainda será transferido para Dakar (Senegal), de onde voltará ao Brasil. "Peguei uma raiz escondida, fui ejetado da moto, e acabei batendo em um galho, que cortou minha perna", contou. "Isso foi por volta do quilômetro 40, e depois eu ainda pilotei quase 100 quilômetros até o primeiro posto de controle, queria continuar na prova, mas quando mostrei o ferimento para os médicos, disseram que eu tinha de abandonar imediatamente. Estou chateado, claro, mas ainda bem que não foi nada grave", completou o estreante no Dakar, que vinha andando muito bem desde a largada em Lisboa. Apesar de uma larga experiência no off-road nacional, essa era a primeira vez que Dimas estava disputando o mais difícil e perigoso rali do mundo. Até quarta, o brasileiro ocupava uma excelente 42.ª posição na classificação geral das Motos. Faltando apenas três etapas para o final do Dakar, 105 motos já abandonaram a prova (245 largaram de Lisboa, doze dias atrás).