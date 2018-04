Dinamarca é tricampeã no handebol A seleção dinamarquesa feminina de handebol conquistou, neste domingo, a medalha de ouro dos Jogos Olímpicos de Atenas, ao derrotar a Coréia do Sul, na decisão por pênaltis por 4 a 2. No tempo normal, houve empate por 25 a 25. Na primeira prorrogação as equipes se igualaram em 29 gols e na segunda prorrogação empataram em 34 gols. Esta é a terceira medalha de ouro consecutiva da Dinamarca no handebol feminino dos Jogos Olímpicos.