Dinamarquês vence etapa e espanhol lidera Volta da França O ciclista dinamarquês Mickael Rasmussen se superou nos Alpes franceses e venceu, nesta quarta-feira, a 16ª etapa da Volta da França, realizada entre as cidades de Bourg d´Oisans e La Toussuire. O trecho montanhoso de 182 km foi completado por Rasmussen em 5h36min04s. O segundo colocado foi o espanhol Carlos Sastre, que cruzou a linha de chegada 1min41s atrás do dinamarquês. A terceira posição na etapa ficou com o espanhol Oscar Pereiro, que finalizou o percurso 1min54s depois do vencedor. Ajudado pelo mau desempenho do norte-americano Floyd Landis, que terminou em 23.º lugar - a 10min04s de Rasmussen -, Pereiro reassumiu a liderança da prova e tomou a camisa amarela do rival. Agora, o espanhol tem 1min50s de vantagem para seu compatriota Carlos Sastre na classificação geral. A Volta da França terminará no próximo domingo, com a chegada em Paris. Nesta quinta-feira, a 17ª etapa será disputada entre as cidades de Saint-Jean-de-Maurienne e Morzine. Mais uma vez nos Alpes franceses, o trecho de montanhas será de 200,5 km. Os cinco primeiros colocados da 16ª etapa: 1.º - Mickael Rasmussen/DIN - 5h36min04s 2.º - Carlos Sastre/ESP - a 1min41s 3.º - Oscar Pereiro/ESP - a 1min54s 4.º - Cadel Evans/AUS - a 1min56s 5.º - Andreas Kloden/ALE - mesmo tempo Classificação geral dos tempos após a 16ª etapa: 1.º - Oscar Pereiro/ESP - 74h38min05s 2.º - Carlos Sastre/ESP - a 1min50s 3.º - Andreas Kloden/ALE - a 2min29s 4.º - Cyril Dessel/FRA - a 2min43s 5.º - Cadel Evans/AUS - a 2min56s 6.º - Denis Menchov/RUS - a 3min58s 7.º - Michael Rogers/AUS - a 6min47s 8.º - Christophe Moreau/FRA - a 7min03s 9.º - Levi Leipheimer/EUA - a 7min46s 10.º - Haimar Zubeldia/ESP - a 8min06s Classificação geral por pontos: 1.º - Robbie McEwen/AUS - 252 pontos 2.º - Oscar Freire/ESP - 207 3.º - Erik Zabel/ALE - 172 4.º - Thor Hushovd/NOR - 159 5.º - Bernhard Eisel/AUT - 152 6.º - Luca Paolini/ITA - 148 7.º - Francisco Ventoso/ESP - 120 8.º - Inaki Isasi/ESP - 99 9.º - Jimmy Casper/FRA - 98 10.º - Cristian Moreni/ITA - 84 Classificação geral em montanha: 1.º - Michael Rasmussen/DIN - 153 pontos 2.º - David de la Fuente/ESP - 108 3.º - Fraenk Schleck/LUX - 74 4.º - Cyril Dessel/FRA - 72 5.º - Michael Boogerd/HOL - 69 6.º - Floyd Landis/EUA - 63 7.º - Carlos Sastre/ESP - 63 8.º - Levi Leipheimer/EUA - 63 9.º - Fabian Wegmann/ALE - 61 10.º - Stefano Garzelli/ITA - 60 Classificação geral por equipes (soma dos três melhores tempos dos competidores em cada etapa disputada): 1.º - Team CSC - 224h07min07s 2.º - T-Mobile - a 2min23s 3.º - Caisse d´Epargne - a 14min25s 4.º - Rabobank - a 16min07s 5.º - AG2R - a 20min24s 6.º - Lampre - a 40min57s 7.º - Gerolsteiner - a 47min49s 8.º - Phonak - a 1h19min06s 9.º - Euskaltel - a 1h24min13s 10.º - Saunier Duval - a 1h29min46s