Dinamarquês vence o Rio Skate Jam Nem Sandro Dias, nem Bob Burnquist. O grande vencedor do Rio Skate Jam foi o dinamarquês Rune Glifberg, que com uma volta impecável somou 90 pontos e superou Dias (2º lugar com 88,3 pontos) e Burnquist (3º lugar com 87,3 pontos). A competição realizada no Parque dos Patins, na Lagoa Rodrigo de Freitas, neste domingo, contou com alguns dos maiores nomes nacionais e internacionais do skate vertical. Campeão mundial no estilo vertical, Sandro Dias não conseguiu fazer a manobra 900 (dois giros e meio no ar), criada pelo norte-americano Tony Hawk. ?Vim para o Rio com o objetivo de acertar o 900, mas infelizmente não deu?, lamentou. O norte-americano Neal Hendrix ficou em quarto, enquanto o brasileiro Marcelo Kosake foi o quinto. Planalto - Campeão mundial de skate vertical, Sandro Dias será recebido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nesta segunda-feira, às 15 horas, no Palácio do Planalto. O atleta vai aproveitar a ocasião para reivindicar novas pistas para a prática do esporte. Pela primeira vez na história da República, um skatista será recebido por um presidente.