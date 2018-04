Dinheiro dos ídolos vai ser usado em reforços no Palmeiras

A saída de Kleber e a provável aposentadoria do goleiro Marcos poderão deixar muitos palmeirenses tristes, por conta da perda de dois importantes jogadores, mas sob o ponto de vista financeiro e - baseando-se nos últimos meses - na questão técnica, a partida da dupla será excelente para o clube. Somando o que é pago a eles e também ao meia Lincoln, que embora esteja emprestado ao Avaí ainda tem seu salário pago pelo Palmeiras, o clube vai "economizar'' quase R$ 1 milhão mensais.

O dinheiro será usado para a contratação de jogadores que possam ser mais úteis ao clube do que o trio foi na temporada. "Temos um fôlego com essas possíveis saídas, mas vamos usar este dinheiro para ir atrás de peças de reposição. Vamos trazer jogadores que tenham, no mínimo, categoria parecida", disse o vice-presidente financeiro do Palmeiras, Walter Munhoz.

Em 2011, Lincoln e Marcos pouco ajudaram o time em campo. O meia ficou mais no departamento médico do que em campo. Já o goleiro tem sido mais importante fora das quatro linhas, ajudando na conversa com o grupo. Sua última atuação foi no dia 18 de setembro, no empate por 1 a 1 com o Avaí. De lá para cá, as dores crônicas no joelho o impossibilitou de atuar e dificilmente ele voltará a jogar.

Em relação a Kleber, Palmeiras e Grêmio continuam as negociações. O Alviverde recusou a proposta de 2 milhões (R$ 4,8 milhões) oferecida pelos gremistas. O presidente Arnaldo Tirone está disposto a negociar, mas descarta emprestá-lo e já aceita receber jogadores do time gaúcho como parte do pagamento,

Wagner na mira. O Palmeiras está interessado na contratação do meia Wagner, ex-Cruzeiro, e atualmente no Gaziantepspor, da Turquia. Jadson, do Shakhtar Doneskt e convocado por Mano Menezes para a Copa América na Argentina, foi oferecido por um empresário ao vice-presidente Roberto Frizzo, mas o jogador não está na lista de Luiz Felipe Scolari.

O empresário de Wagner, Tadic, ex-goleiro do Vasco, disse ontem ao Estado que só foi procurado por clubes da Espanha e da França, mas não descarta uma negociação com o Palmeiras.

"Ainda não recebemos nada'', disse Tadic. "Dependendo da situação, ele pode voltar (ao Brasil), mas é importante destacar que está feliz lá na Turquia e tem contrato de quatro anos ainda", explicou o empresário.