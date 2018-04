Diogo disputa medalha no tae kwon do O lutador brasileiro Diogo Silva, na categoria 68 quilos, venceu o gualtamateco Gabriel Sagastume por pontos (11 a 9) pela repescagem do torneio olímpico masculino de tae kwon do. Agora, Diogo lutará pela medalha de bronze contra o perdedor do combate entre um atleta do Egito e da Coréia do Sul.