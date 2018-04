Diogo perde o bronze no tae kwon do Acabou o sonho de ganhar a medalha de bronze do lutador brasileiro Diogo Silva, no torneio olímpico de tae kwon do, categoria de 68 quilos. Depois de ganhar a primeira luta, perder a segunda, vencer a terceira por w.o. e a quarta na repescagem, foi derrotado pelo sulcoreano Son Myeong Seob por pontos (14 a 7). Mas o Brasil ainda tem uma representante no torneio: Natália Falavigna lutará neste domingo na categoria acima de 67 quilos.