Diogo vence a primeira no taekwondo O brasileiro Diogo Silva estreou com vitória nos Jogos Olímpicos de Atenas, ao derrotar, nesta sexta-feira, o venezuelano Luis Alberto Garcia. No placar, Garcia venceu por 7 a 6, mas, como acumulou duas faltas, a vitória ficou com o brasileiro. Durante o combate, o técnico do venezualno, de origem coreana, invadiu o local de luta, desafiou o juiz e conseguiu que a arbitragem retirasse um ponto do brasileiro. Na segunda preliminar, Diogo vai enfrentar o iraniano Hadi Daei Bonehkohal.