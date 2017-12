Diogo Yabe obtém índice olímpico nos 200m Diogo Yabe bateu nesta quinta-feira o recorde sul-americano dos 200 metros, medley, com 2min02s07, nas eliminatórias dos Brasileiros Júnior e Sênior de Natação, no Maracanã. A marca também garantiu ao nadador o índice olímpico (2min02s54). Rebeca Gusmão saiu da piscina com o recorde brasileiro dos 100 m, livre (56s16), e Flávia Delaroli, com o recorde do campeonato nos 50 m, livre (25s75).