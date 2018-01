Diretor de agência antidoping russa pede demissão após escândalo Um mês depois de um relatório da Agência Mundial Antidoping (Wada) revelar um gigantesco esquema de doping no atletismo da Rússia, o diretor geral da Agência Antidoping Russa (Rusada), Ramil Khabriev, finalmente pediu demissão do cargo. De acordo com o ministro do Esporte Vitaly Mutko, o pedido de demissão de Khabriev foi avaliado e aprovado durante um encontro entre os fundadores da Rusada, nesta quinta-feira.