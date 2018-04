Diretor rebate declarações de Felipão: 'Não é economia'

Luiz Felipe Scolari reclamou muito no domingo que falta um camisa 9 no Palmeiras. Após o empate sem gols com o Mogi Mirim, chegou a dizer que a "economia vai sair cara", referindo-se ao corte de gastos do clube. Apesar de concordar que o time realmente precisa de um centroavante, a diretoria rebate as declarações do treinador.

"Economia é quando se tem dinheiro. Quando não tem, é saneamento das dívidas", falou o vice-presidente Roberto Frizzo, responsável pelo departamento de futebol ao lado do presidente Arnaldo Tirone. "Não adianta abaixar a folha salarial em 100 e depois pagar 300 por um jogador", explicou.

Frizzo prefere manter os pés no chão a prometer qualquer contratação à torcida. Felipão quer Grafite, do Wolfsburg. "Algum investidor vai pagar aos alemães por um atleta de 31 anos? Acho difícil", declarou o dirigente, sem desistir de reforços. "O Tirone está conversando com muita gente e tudo pode acontecer", avisou.

Veja também:

Poupado, Marcos Assunção desfalcará o Palmeiras

Palmeiras não terá Marcos e Deola na estreia na Copa do Brasil