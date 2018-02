Diretoria aguarda o ''''sim'''' de Luxemburgo A novela envolvendo o novo técnico do Palmeiras segue sem um final feliz. Dirigentes do clube paulista já conversaram com Vanderlei Luxemburgo, ouviram a proposta dele, mas ainda não chegaram a um acordo. "O Luxemburgo ainda está estudando algumas propostas", explicou Luiz Lombardi, assessor de imprensa do ex-treinador do Santos.