Diretoria ainda sonha escalar Finazzi domingo O Corinthians não desistiu de escalar o atacante Finazzi, domingo, diante do Grêmio. O advogado do clube, João Zanforlin, apresentou ontem pedido de reconsideração para o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O advogado alega que há precedentes no tribunal. Finazzi se complicou no empate por 1 a 1 com o Goiás, no dia 11, porque as câmeras de tevê o flagraram chamando o juiz Alício Pena Júnior de vagabundo e fazendo o sinal de roubo com as mãos, logo após receber o terceiro cartão amarelo. A suspensão automática foi cumprida anteontem e ainda há mais uma, por causa de sua atitude ofensiva. O pedido deverá ser analisado hoje.