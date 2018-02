Diretoria anuncia Rafinha e Lima O presidente André Sanchez confirmou ontem o nome dos dois primeiros reforços para a temporada 2008: o meia-atacante Rafinha, ex-São Bernardo, de apenas 18 anos, e o já experiente atacante Lima, do Al-Ittihad, da Arábia Saudita, ex-São Paulo. Os reforços devem ser apresentados até o fim de semana. A dupla já fez os exames médicos e está apta para vestir a nova camisa. Lima já assinou o contrato, que vai até o fim da próxima temporada. Já Rafinha terá de esperar 2008, pois defendeu, nesta temporada, o São Bernardo e o Ipatinga. Lima pode reeditar com Finazzi a dupla de ataque dos tempos de Atlético-PR. O centroavante, mesmo sem saber se ficará ou não, já faz lobby para o novo companheiro. "Um jogador muito inteligente, rápido." Os preparadores físicos do Corinthians, contudo, terão de trabalhar bastante com o atacante Lima, que não participa de um jogo oficial desde agosto, quando, alegando falta de pagamento dos salários na Arábia, pediu rescisão de contrato. E como havia jogado no primeiro semestre pelo Botafogo, do Rio, não pôde defender ninguém. "Confio nos novos reforços. Nosso time será forte", garantiu Andrés Sanchez.