Diretoria lança DVD do título brasileiro A diretoria do São Paulo lança hoje o DVD do Penta, em comemoração ao quinto título do Brasileiro. O produto estará nas lojas a partir de segunda-feira. O zagueiro Juninho, do Botafogo, estaria na lista de reforços do São Paulo para 2008, mas a direção do clube carioca nega que pretenda negociar o jogador.