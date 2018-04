Diretoria tem pressa para contratar meia

"Quando o jogador vem de fora, com salários elevados, as negociações são complexas e costumam demorar, mas esperamos resolver com o Carlos Eduardo entre hoje e amanhã", disse o vice-presidente Odílio Rodrigues. "O Santos já mostrou a vontade de contratar o jogador na conversa que o Muricy (Ramalho) teve com ele. Vamos apresentar a nossa proposta e esperamos que a escolha do atleta seja o Santos."

Muricy confirmou ter conversado - a pedido da diretoria - com Carlos Eduardo antes do retorno do jogador à Rússia para pedir a liberação ao Rubin Kazan. "Continuo não gostando de participar de negociações. Falei apenas das condições que o clube oferece e não prometi nada para não ficar devendo", comentou o treinador.

Patrocínio. O departamento de marketing apresentou ontem uma das novas patrocinadoras do clube, a Corr Plastik (indústria de tubos e conexões), que vai expor sua marca durante dois anos na barra da camisa. O clube também acertou um contrato com uma escola de idiomas que vai anunciar na gola da camisa - esse patrocínio será apresentado amanhã à tarde.

A diretoria já sabe que o BMG não deverá renovar o contrato encerrado em dezembro e, por isso, conversa com empresas interessadas em serem a principal patrocinadora da camisa. /