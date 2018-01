Dirigente canadense encontrado morto Yvon DesRochers, diretor geral do comitê organizador do Mundial de Natação que seria realizado em Montreal, foi encontrado morto na noite de quarta-feira, com uma arma de fogo ao lado, em seu carro, numa conhecida rua de Montreal. O dirigente havia sido muito criticado durante as duas últimas semanas pelo fato de a candidatura de Quebec ter sido retirada por graves problemas financeiros. O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Jacques Rogge, disse estar chocado com a morte de DesRochers. ?Acabo de me inteirar e estou muito aflito, como todos, por essa dramática notícia?, disse o dirigente que está em Whistler, visitando um dos locais em que ocorrerão os Jogos de Inverno de Vancouver em 2010. A Federação Internacional de Natação (Fina) deve anunciar no próximo dia 15 de fevereiro qual será a nova sede do Mundial de Natação. As candidatas são Atenas, Berlim e Moscou.