Dirigente desaprova saída de Diego e Daniele A presidente da Confederação Brasileira de Ginástica (CBGin), Vicélia Florenzano, desaprovou nesta quinta-feira a saída dos ginastas Daniele Hypólito, de seu irmão Diego, além de Vitor Rosas, da seleção olímpica permanente, que treina no Centro de Excelência, em Curitiba. De acordo com a dirigente, o retorno dos atletas para dar seqüência a seus treinamentos no Rubro-Negro significará a saída da seleção e a necessidade de eles participarem de seletivas para voltarem à delegação. "Sem dúvida alguma que a seleção está trabalhando dentro de um sistema, um planejamento com a estrutura que foi especialmente criada para as seleções olímpicas. É a melhor forma de preparação", afirmou Vicélia ao Estado. "Basta verificar os resultados e comparar com os anos anteriores." De acordo com a presidente da CBGin, o que propiciou a saída dos atletas foi a circular nº 21/03, que colocou à disposição dos clubes três opções. Na primeira, as agremiações deixam os ginastas treinando permanentemente em Curitiba. Já a segunda versa que os esportistas treinam em seus clubes e não participam do projeto da seleção olímpica permanente. "Neste caso os ginastas serão avaliados em seletiva". E, na última, "não participarão do processo". Como o Flamengo escolheu a segunda opção, tanto Daniele quanto Diego e Rosas terão que submeter a seletivas para voltarem a defender a equipe brasileira em competições oficiais. "A estrutura e o projeto da seleção permanente serão mantidos", assegurou Vicélia, já fazendo planos para o futuro, após a conquista da medalha de ouro nos exercícios de solo, por Daiane dos Santos, no Mundial de Anaheim, nos Estados Unidos, em agosto. "Muitos outros resultados que nos trarão orgulho e emoção. Hoje temos uma equipe de ginastas em absoluta ascensão. O Brasil é a oitava potência mundial da ginástica artística feminina." Na segunda-feira, pela manhã, o Flamengo anunciará oficialmente o retorno de seus atletas. A técnica de ginástica olímpica do Rubro-Negro, Georgette Vidor, assim como os atletas não quiseram se manifestar sobre o caso. "Falaremos sobre isso na segunda", frisou Georgette.