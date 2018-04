Dirigente diz que Rússia será inocentada do caso de doping sistemático

O tesoureiro da Associação Internacional de Federações de Atletismo (IAAF, na sigla em inglês), Valentin Balakhnichev, disse que a Rússia recebeu sinais de organismos internacionais esportivos que o país deve ser inocentado das acusações de ter um esquema de doping sistemático.

Um documentário exibido na televisão alemã em dezembro acusou a Federação de Atletismo da Rússia - então presidida por Balakhnichev - o Ministério do Esporte do país e suas autoridades antidoping de participarem de um organizado programa de doping.

Esse documentário, baseado principalmente no depoimento de Vitaly Stepanov, ex-funcionário da agência antidoping da Rússia, e da sua esposa Yulia Stepanova, uma atleta, levou a abertura de investigações pela IAAF e também pela Agência Mundial Antidoping, que ainda estão em curso.

"A investigação da IAAF ainda não está finalizada, mas colegas em organizações internacionais estão nos apoiando, e respeitam o parecer de que não havia nenhuma verdade nas ''declarações'' dos Stepanov", disse Balakhnichev. O dirigente também criticou o denunciante, Stepanov, pois o que ele disse foi "propaganda anti-Rússia".

Voluntariamente, Balakhnichev se afastou de suas funções como tesoureiro da IAAF e membro do conselho da IAAF durante o período do inquérito do comitê de ética da entidade. O documentário alemão alegou que ele estava ligado a um pagamento feito por uma maratonista russa, Liliya Shobukhova, supostamente por encobrir um resultado positivo de um exame antidoping.

Balakhnichev renunciou no mês passado à presidência da Federação Russa de Atletismo após 24 anos no cargo, depois de um outro escândalo de doping, no qual cinco marchadores russos, três deles campeões olímpicos, foram suspensos.