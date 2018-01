Dirigente expulso do comando do vôlei O Comitê Executivo da Federação Internacional de Vôlei (Fivb) decidiu hoje, por unanimidade, expulsar o argentino Mario Goijman, presidente da Federação Argentina. O dirigente foi punido por faltas graves contra o Código de Conduta da Fivb e por violações dos acordos contratuais do Mundial da Argentina, em 2002. Goijman tem 30 dias para apelar ao Conselho Administrativo da entidade.