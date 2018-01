Dirigente quer barrar as obras do Pan O andamento das obras para os Jogos Pan-Americanos do Rio/2007 pode ficar um pouco mais complicado nos próximos meses. Tudo porque o presidente da Confederação Brasileira de Automobilismo, Paulo Scaglione, está comprando uma briga que envolve a construção do complexo esportivo com ginásios e instalações no autódromo de Jacarepaguá. Ele aponta uma série de irregularidades na licitação feita para o projeto. "Trata-se, sem sombra de dúvida, de uma grande e escandalosa especulação imobiliária, sob o manto dos Jogos Pan-Americanos", acusa o dirigente. Scaglione, que também é advogado, garante: "Há dúvidas porque estão usando o nome do Pan e isso pode acabar em CPI. A construção dos três módulos em Jacarepaguá deveria ser paga pela iniciativa privada. O que se sabia é que Caixa, Correios e Petrobrás investiriam R$ 450 milhões, quando o Consórcio Rio Sport Plaza (responsável pela remodelação do autódromo) deveria procurar ajuda privada para essa construção". As denúncias foram encaminhadas ao presidente Luiz Inácio lula da Silva, que as enviou para a Controladoria Geral da União. O que muda? "Na verdade, a controladoria é um tipo de ouvidoria com nome mais pomposo. A partir de agora eles vão acompanhar o que está acontecendo, não vão poder ignorar as coisas erradas", explica. Segundo Scaglione, a licitação garantia que a pista do autódromo seria mantida. "O pessoal do consórcio nos apresentou o que seria uma planta do projeto que simplesmente dividia o autódromo em dois. Além disso, a prefeitura cedeu um terreno que não pertencia a ela, mas ao Estado. Aliás, nem ao Estado, que só administra os fundos de previdência". O presidente da CBA continua: "Também não existia a previsão de construção para hoteleiros e grandes áreas comerciais. A Rio Sport Consórcio apresentou um projeto com um prédio de 22 andares e uma área onde seria construído um shopping center. Isso invalida a licitação. Poucos sabem a dimensão que tem isso. Estou avisando para que daqui alguns anos não tenhamos outra CPI". Scaglione garante que vai brigar até o fim: "Não sei se vamos ganhar a batalha, mas se conseguirmos fazer com que o projeto seja analisado até maio do ano que vem, já vou estar satisfeito".