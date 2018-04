Dirigente quer Zé Roberto na Seleção O técnico José Roberto Guimarães permanece no comando da seleção feminina, ao menos para o presidente da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), Ary Graça. ?Não há a menor possibilidade de o Zé Roberto ir embora?, afirmou, nesta segunda-feira, o dirigente, acrescentando que o técnico realizou um trabalho ?muito bom?, não pode ser responsabilizado pelo quarto lugar da equipe na Olimpíada de Atenas e tem o perfil ideal para fazer a renovação do grupo, que se modificará com a saída de jogadoras como Fernanda Venturini e Virna. ?O Zé Roberto tem dois anos para esse trabalho?, afirmou, referindo-se ao Mundial de 2006. O treinador reassumiu nesta segunda-feira o comando da Finasa/Osasco ? atual campeã paulista e brasileira ? e tem contrato com o clube até o fim de abril de 2005. ?Quando acabar a temporada de clubes, ele pode voltar para a seleção?, observou Ary Graça. O dirigente confirmou que não conversou com o técnico depois da Olimpíada, mas deixou claro que não vê motivos para mudanças. Zé Roberto, por sua vez, ainda não entregou o relatório técnico à CBV, mas seu contrato com a entidade terminou com o fim dos Jogos Olímpicos. Em Atenas, o Brasil perdeu a chance de decidir a medalha de ouro ao ser derrotado pela Rússia, no tie-break, de forma dramática. O time tinha vantagem de 2 a 0 na partida e vencia o quarto set por 24 a 19, mas perdeu sete match points na série. No tie-break, deixou escapar a chance de ir à decisão. Arrasada pela forma como foi derrotada, a seleção não conseguiu se motivar e perdeu o bronze para Cuba. ?O Zé Roberto está amargurado, triste, aborrecido com o que aconteceu e ainda não conversamos formalmente. Ainda no aeroporto, porém, disse a ele que continuaria tudo igual?, disse o dirigente. Zé Roberto anunciou a volta à Finasa, dizendo que era prematuro falar de seleção. Ary Graça admitiu que a renovação no vôlei feminino ? em que, ao contrário do masculino, não há talentos sobrando ? não será tarefa fácil. Mas observou que dificuldades existem no mundo inteiro e o Brasil tem uma excelente geração de jogadoras altas: as campeãs mundiais juvenis. ?Caberá ao Zé Roberto dirigir esse novo time.?