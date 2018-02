Dirigentes culpam CBF por mortes na Fonte Nova O presidente da CBF, Ricardo Teixeira, ou algum dirigente da entidade, será intimado a depor a respeito da tragédia na Fonte Nova, que matou sete torcedores no jogo entre Bahia e Vila Nova (GO), no último dia 25. A decisão é da delegada Marilda Marcela da Luz, que investiga o desabamento da arquibancada do estádio em Salvador. Marilda vai enviar hoje um ofício para a CBF, solicitando que algum dirigente seja inter rogado, na próxima semana. ''''Pelo que foi apresentado nos primeiros depoimentos, caberia mesmo à CBF liberar ou vetar o estádio, nesse caso, dado que é uma competição nacional'''', comentou Marilda, que pretende finalizar o inquérito no prazo previsto, de até 30 dias após o acidente Ontem, foram interrogados o presidente da Federação Baiana de Futebol (FBF), Ednaldo Rodrigues, acompanhado do vice-presidente jurídico da entidade, Manfredo Lessa, e o superintendente de Desportos da Bahia, Raimundo Nonato, o ex-jogador Bobô. Todos apresentaram documentos que apontaram a CBF como responsável pela liberação da Fonte Nova. ''''Não tínhamos nenhuma relação com o evento no qual ocorreu a tragédia. A coordenação do Campeonato Brasileiro é da CBF'''', afirmou Rodrigues. ''''Mesmo que eu tenha de ir ao Rio, o depoimento dos dirigentes da CBF que não pode faltar no inquérito'''', afirmou. Bobô disse que quando assumiu o cargo, recebeu o anel superior do estádio liberado - foi um trecho desse setor que ruiu, fazendo com que as vítimas despencassem de uma altura de 15 metros. ''''A liberação foi dada em dezembro'''', argumentou.