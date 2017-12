Dirigentes discutem sobre técnico de Jadel O técnico Nélio Moura foi elegante, evitou críticas, mediu palavras, mas mostrou que está magoado quando comentou sobre a opinião do diretor da BM&F Atletismo, Sérgio Coutinho Nogueira, seu chefe. O dirigente do maior clube de atletismo do Brasil acha que a melhor solução para o problema de Jadel Gregório, que está sem técnico, seria voltar a treinar com Nélio, o treinador mais capacitado atualmente para a prova, no País, na sua avaliação. "Não sei se essa seria a melhor solução. Foi uma decisão que ele (Jadel) tomou e vai ter de encontrar o caminho." Jadel Gregório, que não voltou ao Brasil após o Mundial - foi direto para a Holanda, onde ficará esperando a final do Mundial do Atletismo - deixou o técnico Nélio Moura após a Olimpíada de Atenas, no ano passado. E esse ano, decidiu não treinar mais com Aristides Junqueira, o Tide, pouco antes do Troféu Brasil, em julho. "Foi uma escolha dele e ele terá de conviver com ela. Eu vou continuar trabalhando, encontrando outros talentos para o atletismo brasileiro." O presidente da Confederação Brasileira de Atletismo, Roberto Gesta de Mello, disse que não caberia à entidade interferir na escolha de Jadel, sobre ter ou não um técnico. Nélio Moura entende que o Brasil precisa de paciência, mas terá outros bons atletas nos saltos horizontais. Citou Keila Costa, no distância e no triplo, e entre os homens jovens como Jefferson Sabino, no triplo, que pode evoluir. Thiago Carahyba, após duas temporadas atrapalhadas por uma lesão está voltando - "ele teve uma tendinite patelar crônica no joelho, preferimos não operar e tivemos de ter paciência para tratar". Além de Thiago, no salto em distância, cita atletas mais jovens como Rogério Bispo e Erivaldo Cruz. Para ajudar na evolução dos saltadores Nélio conversou com Ted King, treinador nacional de saltos da Inglaterra, durante o Mundial de Helsinque, e agendou, para novembro, no Ibirapuera, uma clínica que será ministrada pelo especilista para 30 atletas.