Disco: húngaro leva ouro e bate recorde O húngaro Robert Fazekas ganhou nesta segunda-feira a medalha de ouro no lançamento do disco com a marca de 70,93 metros, novo recorde olímpico (o anterior era do alemão Lars Riedel com 69,40m, desde 1996). A prata foi para o lituano Virgilijus Alekna com 69,89 e o bronze para o também húngaro Zoltan Kovago, com 67,04m.