Discreta, Marion Jones estréia amanhã Depois de ter sido uma das grandes estrelas dos Jogos de Sydney, a americana Marion Jones fará sua estréia em Atenas com discrição. Ela disputa nesta quarta-feira as eliminatórias do salto em distância, única prova para a qual se classificou nas seletivas americanas. Há quatro anos, ela era badaladíssima em Sydney, depois de ter vencido os 100 metros rasos com 4 metros de vantagem sobre a segunda colocada e um tempo de 10s75. Três dias mais tarde, venceu os 200 metros e conseguiu não ser afetada pelo escândalo de doping envolvendo seu marido, C.J.Hunter. Longe dos tempos de glória, Marion chegou a Atenas sem coletiva de imprensa (nem de seu patrocinador) e aceitou treinar junto com o resto da delegação, na ilha de Creta. As únicas perguntas que lhe dirigem é sobre o escândalo Balco, o nome do laboratório que produz o THG (esteróide anabolizante sintético), no qual está envolvida. Tim Montgomery, recordista mundial dos 100m (que não foi aos Jogos) e pai de seu filho, é acusado de ter participado do ?Projeto Recorde Mundial?, dirigido por Victor Conte, dono do laboratório.