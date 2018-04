DISPUTAS ACIRRADAS NO CIRCUITO MUNDIAL

O calendário do vôlei de praia para 2013 é extenso, e o Circuito Mundial, que começou na última semana na China, terá ainda mais 18 etapas passando por cidades como Moscou, Londres, São Paulo, Durban, Pequim, Berlim, Phuket, Roma e Long Beach, entre outras. No masculino, os atuais campeões são os norte-americanos Gibb e Rosenthal. No feminino, a dupla Juliana e Larissa faturou as últimas quatro edições.

Outro evento importante será o Campeonato Mundial na Polônia, em julho. Sem contar o Circuito Banco do Brasil, que movimenta principalmente os atletas que não são da seleção brasileira. A disputa começa em setembro.

Por opção da CBV, foi formada uma seleção fixa e a convocação pode ser feita a qualquer momento. No masculino a técnica é Letícia Pessoa, e o feminino é comandado por Marcos Miranda. Eles poderão mudar as duplas e escolher qual jogador se encaixa melhor com outro, de acordo com seus critérios.

Medalhistas de prata em Londres, Alison e Emanuel ficaram juntos. Já Ricardo está formando dupla com Álvaro Filho. Outra aposta é Bruno Schmidt e Pedro Solberg, que venceram recentemente o circuito nacional. Entre as mulheres, destaque para as duplas Ágatha e Maria Elisa, Taiana e Talita, Lili e Bárbara Seixas, e Maria Clara e Carol.