Divisões ganham campeões na 15ª semana da NFL

Faltando apenas duas semanas para o fim da temporada regular da NFL, as disputas pelo título das divisões esquenta, assim como a briga pelas cobiçadas vagas nos playoffs. A grande partida da rodada foi justamente na NFC East, onde o indigesto visitante Dallas Cowboys bateu o Philadelphia Eagles e tirou a liderança do rival. Já a AFC South foi conquistada novamente pelo Indianapolis Colts após o confronto contra o Houston Texans. Já um dos favoritos da temporada, o New England Patriots, não tomaram conhecimento dos Dolphins e levam a AFC East. Confira tudo que aconteceu na rodada:

Miami Dolphins 13 x 41 New England Patriots

Com um grande terceiro quarto, a equipe de Tom Brady aplicou um impiedoso placar no eliminado Miami Dolphins, garantiu o título da AFC East e a vaga nos playoffs e ainda fica próximo de terminar invicto em seus domínios a temporada regular, assegurando a liderança geral da AFC (American Football Conference). Foi a sexta vez consecutiva que o time de Boston conquista sua divisão.

Apesar disso, o resultado pode enganar quem acha que foi um baile durante todo o jogo. O Miami começou conseguindo até equilibrar o jogo, enquanto Tom Brady parecia distante de estar em uma jornada inspirada. Enquanto o quarterback dos Dolphins, Ryan Tannehill, somou 197 jardas e um passe para touchdown, o QB de New England teve que se contentar com 82 jardas. O jogo foi para o intervalo com a vantagem de apenas um ponto para os donos da casa: 14 a 13.

Somente quando começou o terceiro quarto apareceu em campo o time considerado um dos favoritos para ir ao Super Bowl. Foram 24 pontos no período com 144 jardas de Brady. No final, apenas a consolidação do já esperado resultado.

Houston Texans 10 x 17 Indianapolis Colts

O título da AFC South também veio neste fim de semana. Como era previsível, os Colts, com 10 vitórias e apenas quatro derrotas no ano, superou o instável Texans, que após a partida de domingo soma sete derrotas e sete vitórias.

Andrew Luck, quarterback do Indianapolis, não fez um grande jogo, mas conseguiu 187 jardas e dois touchdowns, deixando os Colts em situação confortável no último quarto, aproveitando o desespero dos Texans. Resta a equipe de Houston encarar na próxima semana o Baltimore Ravens, e sonhar com a pós-temporada. Já os campeões encaram os Dallas Cowboys.

Philadelphia Eagles 27 x 38 Dallas Cowboys

O Dallas pode ter garantido sua ida aos playoffs reafirmando sua especialidade nesta temporada da NFL: vencer fora de casa, jogando no Lincoln Financial Field contra os Eagles, no que pode ter sido o melhor jogo da rodada. Logo nos primeiros minutos, os Cowboys abriram 21 a 0, no que prometia ser um massacre contra o então atual líder da NFC East.

Mas a partida virou. Com 24 pontos seguidos, contando com uma marcação forte em cima do quarterback Tony Romo, o Philadelphia passou à frente.

Entretanto, os Cowboys tinham mais que apenas Romo. Com uma boa exibição de DeMarco Murray (81 jardas e 2 TDs) e, em especial, uma partida excepcional de Dez Bryant (114 jardas e 3 TDs), o time de Dallas tomou novamente a dianteira e manteve a distância até o final da partida.

"Nós sabíamos que este jogo ia ser excepcional. Nós realmente não estamos tentando provar nada para ninguém. Estamos tentando permanecer juntos, jogarmos juntos e entendermos que daqui para frente serão grandes jogos", disse Bryant ao final da partida.

Agora o Dallas Cowboys tem mais dois desafios pela frente para tentar consolidar sua classificação para a pós-temporada. A primeira e difícil missão é jogar contra o Indianapolis Colts em casa. Já os Eagles tem uma tarefa aparentemente mais fácil, tentando retomar a liderança do grupo diante do Washington Redskins.

Confira todas as partidas da 15ª semana da NFL:

Quinta-feira

Arizona Cardinals 12 x 6 St.Louis Rams

Domingo

Pittsburgh Steelers 27 x 20 Atlanta Falcons

Washington Redskins 13 x 24 NY Giants

Miami Dolphins 13 x 41 New England Patriots

Oakland Raiders 13 x 31 Kansas City Chiefs

Houston Texans 10 x 17 Indianapolis Colts

Cincinnati Bengals 30 x 0 Cleveland Brows

Jacksonville Jaguars 12 x 20 Baltimore Ravens

Green Bay Packers 13 x 21 Buffalo Bills

Tampa Bay Buccaneers 17 x 19 Carolina Panthers

NY Jets 16 x 11 Tennessee Titans

Denver Broncos 22 x 10 San Diego Chargers

Minnesota Vikings 14 x 16 Detroit Lions

San Francisco 49ers 7 x 17 Seattle Seahawks

Dallas Cowboys 38 x 27 Philadelphia Eagles

Segunda-feira

New Orleans Saints 31 x 15 Chicago Bears