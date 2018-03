Dixon vence as 500 milhas de Indianápolis

O neozelandês Scott Dixon, da Chip Ganassi, teve um domingo perfeito. Venceu as 500 milhas de Indianápolis e conseguiu assumir a liderança da temporada 2008 da Fórmula Indy, após seis corridas disputadas. Ele teve a surpreendente companhia do brasileiro Vitor Meira (Panther), que chegou em segundo lugar, e de Marco Andretti (Andretti Green), em terceiro. A vitória de Dixon confirmou o favoritismo. Ele largou na pole position, em sua primeira vitória na mítica corrida, a segunda no ano - em 2007 ele tinha sido vice na Indy 500. Com essa vitória, conseguiu desbancar o brasileiro Hélio Castro Neves, que chegou em quarto lugar e agora é o vice-líder (188 a 176 pontos), a 11 etapas para o fim da temporada. Vitor Meira sai com a sensação de vitória. Fez uma corrida estratégica e protagonizou um dos melhores momentos da prova: a ultrapassagem por Ed Carpenter (EUA/Vision) e Scott Dixon na relargada da volta 157, passando pelo meio dos dois pilotos em plena reta dos boxes. Hélio Castro Neves ficou longe de brigar pela sua terceira vitória nas 500 Milhas. Largou em quarto, perdeu posições e teve uma parada forçada quando a asa direita do bico de sua Penske quebrou ao ser atingida por uma peça do carro do canadense Marty Roth. Chegou na mesma posição de onde largou. PROTESTOS O dia não foi bom para a equipe Andretti Green. A vitória poderia ter vindo com Tony Kanaan, que estava em ritmo forte e alcançou o terceiro lugar, onde ficou por bastante tempo. Na volta de número 92, o brasileiro conseguiu passar a dupla Wheldon-Dixon e assumir a ponta, por 14 voltas, mas teve de abandonar - antes de sair bateu com a americana Sarah Fisher. Ele acusou Marco Andretti de forçar ultrapassagem e causar o problema. "Foi uma manobra estúpida do Marco! Não era o momento de forçar daquela maneira quando tínhamos acabado de passar da metade da corrida", desabafou. "Estúpida? Eu não sei como fui estúpido. Estou tranqüilo, talvez vendo pela TV eu mude de opinião", se defendeu o americano. Assim como o brasileiro, sua colega de equipe, a norte-americana Danica Patrick, teve de sair da corrida por causa de um acidente desnecessário. O australiano Ryan Briscoe (Penske) a atingiu na saída dos boxes, por descuido. Furiosa, quis tirar satisfação na hora. "Talvez seja melhor eu sair bem lá de trás, longe", ironizou, já que não foi a primeira vez que foi atingida por Briscoe. Saiu ovacionada pelos 500 mil torcedores da pista.