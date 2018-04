Djokovic arrasa e é tetracampeão em Melbourne

Foi com paciência e preparo físico que Novak Djokovic ganhou seu quarto título, o terceiro seguido, no Aberto da Austrália. Na final, derrotou o escocês Andy Murray por 6/7 (2), 7/6 (3), 6/3 e 6/2, vingando a derrota sofrida na final do US Open, no ano passado. Com o resultado, o sérvio continua como líder no ranking da ATP e estabelece uma série de 21 partidas invicto no Grand Slam australiano. Não perde desde as quartas de final de 2010, quando foi caiu diante do francês Jo-Wilfried Tsonga.

Na noite da vitória, o campeão postou em sua página no Facebook. "Ainda estou atônito de excitação e alegria pela minha última conquista. Deitado na cama, agora, estava pensando: 'Novak, você é quatro vezes campeão. É uma grande coisa não?" De fato, Djokovic tem seis títulos de Grand Slams no currículo dos quais quatro conquistados na Austrália. Com o tetracampeonato, está atrás apenas do australiano Roy Emerson, que ganhou seis vezes em Melbourne, das quais cinco consecutivas - 1961, 1963, 1964, 1965, 1966 e 1967.

"Este título me dará muita confiança para a temporada. Minha prioridade agora é desfrutar da vitória. Na vida não temos muitas oportunidades de vencer torneios de Grand Slam", disse Djokovic, que na coletiva de imprensa distribuiu chocolates aos jornalistas - tradição que espera estabelecer a cada vitória em Grand Slams.

O sérvio reconhece que sua vida nos últimos tempos tem sido igualmente doce. "Sou um afortunado por ter esta oportunidade e vencer. Existem muitos atletas, tenistas no mundo todo, que desejam ser os melhores. Querem vencer, mas não conseguem no final. Estou ciente do fato de que é uma oportunidade incrível para mim ser um tenista profissional."

Armas. Filosofias de vida à parte, Djokovic fez valer suas vantagens em quadra. Na quinta-feira, derrotou com facilidade o espanhol David Ferrer em três sets, 1h29 de partida. No dia seguinte, Murray teve uma batalha de quatro horas contra o suíço Roger Federer e venceu a partida em cinco sets - feito inédito para o escocês em Grand Slams. O tempo de descanso parece ter sido importante na recuperação dos dois atletas para a final.

Murray começou agressivo. Venceu o primeiro set e parecia disposto a repetir o bom resultado do US Open. Porém, no segundo, estava perto de uma importante quebra de saque com vantagem de 0/40, mas permitiu a recuperação de Djokovic. "Depois disso me senti melhor mentalmente, com mais confiança. Comecei a impor o ritmo que eu queria", admitiu o sérvio.

Não foi o único vacilo de Murray nas quebras de saque e o tenista ficou abalado. "Tive vários 0-15, 15-30, 0-30 mas não consegui tirar proveito dos meus momentos quando ele sacou. Foi a parte decepcionante."

Bolha. O escocês também teve a dor como adversária. Durante a partida foi incomodado por uma bolha no pé direito, mas não atribuiu a derrota ao problema. "Foi só uma bolha grande. No Aberto dos Estados Unidos tinha duas unhas pretas. Acontece muito, especialmente quando se está correndo."

Enquanto os vacilos e a dor minavam as forças de Murray, Djokovic ganhava confiança. "Todas as nossas partidas nos últimos três anos foram decididas por pouca diferença, de modo que é difícil dizer se fiz algo diferente", avaliou o sérvio. "O que fiz foi tentar ser mais agressivo. Especialmente no terceiro e quarto sets fui à rede muitas vezes seguidas." Deu certo.

Murray não mostrou amargura. Ao fazer um balanço de seu passado recente, tentou ser positivo. Disse que nos últimos meses tem jogado o melhor tênis da sua vida e, se não venceu em Melbourne, conseguiu derrotar Federer, quebrando um tabu importante. "Sei que ninguém conseguiu ganhar um Grand Slam logo depois de ter vencido o primeiro. Não é uma coisa fácil de se fazer e estive bem perto de conseguir."

Futuro. O próximo desafio de Djokovic é defender a Sérvia na Copa Davis. A disputa será no próximo fim de semana em Charleroi contra a equipe belga. "A Davis, no saibro, vai ser divertida. Será fora de casa, o que é sempre uma armadilha", avalia.