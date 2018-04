Djokovic avança à semifinal do Aberto da Austrália

Ninguém segura Novak Djokovic. Ontem, a agência estatal búlgara de notícias, a BTA, divulgou que o número 1 do tênis foi escolhido o Atleta Balcânico de 2012. Pode até parecer pouco, mas é a primeira vez que um atleta sérvio conquista o prêmio desde a desintegração da Iugoslávia, no início da década de 90.

Na quadra, o tricampeão do Aberto da Austrália desfez os temores de que poderia acusar cansaço na partida contra Tomas Berdych. Djokovic se desgastara durante mais de cinco horas para bater o suíço Stanislas Wawrinka no domingo, mas superou com certa facilidade o checo por 6/1, 4/6, 6/1 e 6/4.

"Foi uma grande performance. Eu estava querendo um jogo mais curto, para não ficar mais cinco horas na quadra."

Berdych não achou o desempenho do adversário tão bom assim. "A única coisa que posso dizer é que já o enfrentei muitas vezes e, na verdade, já o vi jogar muito melhor", disse o checo.

O número 6 do mundo já alcançou a semifinal de todos os Grand Slam, com exceção do Aberto da Austrália.

Quem suou desta vez para vencer foi David Ferrer. O espanhol empreendeu aquilo que chamou de "virada milagrosa" para bater o conterrâneo Nicolás Almagro por 4/6, 4/6, 7/5, 7/6 e 6/2.

Pelo o que mostrou, Ferrer, que persegue seu primeiro título de Grand Slam, não deverá ser páreo para Djokovic na semifinal. Em 14 jogos contra o espanhol, Djokovic venceu nove.