Djokovic estreia com vitória em Paris O número 1 do mundo, o sérvio Novak Djokovic, estreou com vitória no Masters 1000 de Paris, recuperado de uma lesão nas costas. Em uma hora e meia de jogo, ele derrotou por 2 a 0 (6/4 e 6/3) o croata Ivan Dodig. Agora, enfrenta o compatriota Viktor Troicki. Andy Murray, David Ferrer e Roger Federer também avançaram. Nas duplas, os brasileiros Marcelo Melo e Bruno Soares passaram para as quartas de final do torneio.