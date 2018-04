Djokovic na semifinal nos EUA. Oudin cai Único com chances de brigar com Rafael Nadal pela 2.ª posição do ranking, o sérvio Novak Djokovic avançou à semifinal do US Open, ontem, ao bater o espanhol Fernando Verdasco por 3 a 1 (7/6, 1/6, 7/5 e 6/2). Hoje, Nadal pega o chileno Fernando González, nas quartas. No feminino, a sensação americana Melany Oudin foi derrotada pela dinamarquesa Caroline Wozniacki por duplo 6/2.