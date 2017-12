Djokovic vence Melze e leva o título do Torneio de Metz O sérvio Novak Djokovic, cabeça-de-chave número três, derrotou, de virada, o austríaco Jurgen Melze por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/2, e conquistou neste domingo o título do Torneio de Metz, na França. O tenista de apenas 19 anos só havia ganho uma competição pelo circuito da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) - foi campeão em Amersfoort (Holanda), também nesta temporada. "Estou muito feliz pelo título, mas meu objetivo é me transformar no número um do mundo, mesmo sabendo que será muito difícil, tendo pela frente jogadores como Roger Federer e Rafael Nadal", analisou o sérvio, que ocupa atualmente o 22º posto do ranking de entradas. Com o título do Torneio de Metz, Novak Djokovic irá receber 44,1 mil euros em premiação e somará 175 pontos na Corrida dos Campeões - ele está na 20ª colocação.